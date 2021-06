Andora. Un incidente stradale si è verificato questa notte intorno alle 3.30 sull’autostrada A10 all’altezza di Andora, in concomitanza con un cantiere che impone lo scambio di carreggiata.

Un’auto che procedeva in direzione Savona, per cause ancora da chiarire, è andata a schiantarsi contro il guard rail.

Fortunatamente la persona a bordo non ha riportato ferite gravi. E’ stata soccorsa da un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga.