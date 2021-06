Scherma: Lorenzo Satta e Francesco De Marco in finale tra gli Under 14 a Torino - IVG.it

Savona. La stagione sportiva sta volgendo verso la conclusione e la pausa estiva è alle porte. Le società schermistiche avranno il loro bel da fare per ricreare un clima positivo e cercare nuove soluzioni di propaganda in vista della ripresa di settembre, dopo i quattordici mesi di attività fortemente limitate a causa dalla pandemia.

In ogni caso le ultime competizioni si stanno svolgendo con una certa regolarità. Il fine settimana passato era riservato ai campionati interregionali Liguria-Piemonte per gli Under 14 di fioretto al Palacupole di Torino. All’evento era presente il Circolo Scherma Savona.

Lorenzo Satta nella categoria Giovanissimi (11 anni) e Francesco De Marco nella categoria Maschietti (10 anni) hanno centrato l’accesso alla finalissima ad otto giungendo entrambi quinti.

Lorenzo è stato particolarmente sfortunato poiché, pur in vantaggio per qualificarsi tra i primi quatto, ha rotto tutte armi a sua disposizione ed il regolamento prevede quindi in questo caso la sconfitta a tavolino, anche perché i protocolli applicati impediscono il passaggio di armi tra un partecipante ed un altro.

Francesco è stato sconfitto di misura 10-9 alla sua prima gara e anche in questo caso non ha centrato le prime quattro posizioni, anche per una serie di stoccate che sono giunte in bersaglio non valido.

I tecnici al seguito Fabrizio Santoro, istruttore nazionale e Andrea Baldi, allievo istruttore, dichiarano: “I due ragazzi potevano centrare risultati ancora migliori, ma è importante acquisire sicurezza e li rivedremo protagonisti nelle gare della prossima stagione”.

Nelle stesse gare hanno partecipato, senza però centrare la finale ad otto, Baltazar Herrero (Giovanissimi, 11 anni), Marco Frosi e Matteo Esposto entrambi tra i Ragazzi-Allievi (12-13 anni).

Lorenzo Satta durante la premiazione