Savona, Vanni Oddera e i “SuperEroi per Voi” al Gabbiano e alla Carrefour per sostenere Abeo - IVG.it

Savona. Vanni Oddera e i “SuperEroi per Voi” uniti per promuovere la raccolta alimentare in favore dell’Abeo Liguria – Associazione del Bambino Emopatico e Oncologico.

Questo pomeriggio doppio appuntamento a Savona. Si inizierà al Centro Commerciale “Il Gabbiano”, dove alle ore 16:30 i bambini (e non solo) potranno salutare il campione in sella ad una moto elettrica e il gruppo di supereroi.

“Vi aspettiamo numerosi nella nostra Galleria per contribuire con la vostra generosità a sostenere quest’associazione che aiuta i bambini e le loro famiglie in questo difficile percorso”, dicono dal Gabbiano.

Il tutto poi si sposterà in via Vegerio, precisamente presso il supermercato Carrefour, che dalle 18:15 ospiterà sempre Vanni Oddera con al seguito il gruppo di supereroi.