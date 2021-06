Savona, vandalizzata la colonia felina delle Ammiraglie: la condanna di Accademia Kronos - IVG.it

Savona. Accademia Kronos sezione di Savona condanna “fermamente un grave gesto di vandalismo perpetrato verso una colonia felina in zona Ammiraglie a Savona che ospita circa dieci gatti curati con grande sacrificio da alcune volontarie”.

“Sono stare rubate suppellettili varie e danneggiate alcune strutture, inoltre è stato manomesso il lucchetto di un contenitore dove vengono custodite le scorte di cibo per animali, asportandone tutto il contenuto. Anche il contenitore stesso è stato danneggiato con un martello ritrovato sul posto. Come gesto di ulteriore spregio gli ignoti hanno pure defecato dove ci sono le cucce usate come riparo dai mici”.

I volontari di Accademia Kronos si sono recati sul posto per un sopralluogo e per dare una mano a ripristinare la struttura: “Nei prossimi giorni forniremo alle ragazze che accudiscono la colonia una scorta di cibo proveniente dalla raccolta nazionale dello scorso 29 maggio. Qualora si ripetessero atti simili non esiteremo a denunciare alle forze dell’ordine i responsabili”.