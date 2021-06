Savona, nessun problema strutturale per il ponte sul Letimbro. Santi: "Fiduciosi di riaprire a breve dopo la messa in sicurezza" - IVG.it

Savona. Non presenta problematiche strutturali il ponte pedonale Ruffino, situato alla foce del Letimbro a Savona.

Il camminamento che collega i giardini del Prolungamento con l’area di via Cimarosa e del ristorante Green è stato chiuso al transito da ieri, dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco volto a verificare segnalazioni secondo le quali il ponte vibrava in modo piuttosto marcato.

“Poco fa – spiega oggi l’assessore ai lavori pubblici di Savona Pietro Santi – i vigili del fuoco ci hanno comunicato che il ponte Ruffino non presenta problematiche strutturali. C’è solo bisogno di effettuare un intervento di manutenzione sulle ringhiere. E’ una questione che già conoscevamo, tant’è che a fine anno scorso avevamo già stanziato i fondi necessari ad avviare il completo restyling del ponte”.

L’amministrazione comunale ha già dato incarico ad un noto tecnico, specializzato proprio in questo genere di opere, di redigere un primo progetto per la sistemazione complessiva del ponte Ruffino.

“Questa mattina – aggiunge Santi – i tecnici del Comune e quelli della ditta che effettua la manutenzione hanno già effettuato un primo sopralluogo. Se una prima tranches di lavori di massima, da realizzare in attesa di procedere con la sistemazione complessiva, saranno sufficienti a garantire la sicurezza, il ponte potrà riaprire entro breve; se così non sarà, allora per riaprire dovremo attendere il completamento degli interventi di restyling complessivo. Ma siamo fiduciosi che già un primo lotto di manutenzioni ci permetteranno di riautorizzare il transito”.