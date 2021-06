Savona, Luigi Bussalai passa ad Azione: "Scelta di convinzione e non di comodo" - IVG.it

Savona. Il coordinatore regionale Roberto Donno ed il coordinatore provinciale Massimiliano Carpano comunicano ufficialmente l’ingresso del consigliere comunale di Savona, Luigi Bussalai, tra le fila di Azione.

Bussalai continuerà a rappresentare all’interno del consiglio comunale il gruppo civico in cui è stato eletto fino alla scadenza del proprio mandato consiliare.

Afferma il coordinatore regionale Donno: “L’ingresso di Bussalai è la dimostrazione che il progetto politico di Azione sta crescendo ed è in grado di attrarre tante persone dal passato politico diverso che si riconoscono nella necessità di combattere i populismi ed i sovranismi. Sono perciò molto felice per l’ingresso di Luigi al quale auguro buon lavoro”.

Aggiunge Carpano: “L’ufficializzazione dell’ingresso di Bussalai è il compimento di un percorso iniziato molti mesi fa caratterizzato da un confronto continuo, leale e costruttivo. Vorrei ringraziare personalmente Luigi per la dedizione e lo spirito di servizio che hanno contraddistinto la sua adesione ad Azione e per il contributo prezioso che ha dato fin dal suo ingresso. Sono felice che la squadra di Savona in Azione possa contare su di lui in vista delle sfide che ci aspettano”.

Bussalai afferma: “Ho seguito con interesse il progetto politico di Azione fin dalla nascita. Credo infatti che in Italia ci sia bisogno di un partito pragmatico post-ideologico con lo sguardo rivolto ai contenuti, alla realizzazione dei progetti e che non parli per slogan. L’obiettivo, a livello locale e nazionale, è aggregare quel mondo moderato, liberal-democratico e riformista che si trova schiacciato dagli estremi. In Comune, coerentemente col mandato ricevuto dagli elettori, rappresenterò la lista in cui sono stato eletto e sosterrò lealmente l’amministrazione Caprioglio fino alla fine del suo mandato. A differenza di altri, quindi, non cambierò gruppo consiliare ma rimarrò nel gruppo civico ‘Vince Savona’, dove sono stato eletto cinque anni fa”.

“Questa è una mia scelta politica personale. Voglio far presente che questa maggioranza ha avuto il grande merito di salvare il Comune di Savona dal dissesto finanziario. Con orgoglio posso dire che, col mio sostegno in consiglio comunale, ho contribuito alla realizzazione del piano di rientro dal debito. Concludo ribadendo che la mia è una scelta di convinzione e non di comodo. Lascio un centro-destra, che secondo i sondaggi nazionali è in crescita, per andare in un partito forse ancora piccolo in termini di consenso ma grande per i valori e gli ideali che rappresenta. Ringrazio il coordinatore provinciale Massimiliano Carpano e il coordinatore regionale Roberto Donno per l’accoglienza e la fiducia ricevute. Oggi ho ritrovato l’entusiasmo che avevo perso e sono pronto a dare il mio contributo per la costruzione del progetto politico di Azione”.