Savona, lo Scaletto senza scalini delle Fornaci riapre il 30 giugno - IVG.it

Savona. Al contrario di quanto preventivamente annunciato, “Lo Scaletto senza Scalini” riaprirà il 30 giugno (e non il 27) e chiuderà il 5 settembre (non il 31 agosto). Un rinvio necessario per consentire la conclusione dei lavori che stanno interessando la spiaggia libera attrezzata delle Fornaci, gestita dalla cooperativa sociale Laltromare.

Nella zona, infatti, verrà costruita una rampa di accesso regolamentare “ideale prosecuzione” della rampa che segue il perimetro della Baracchetta così da permettere l’accesso alla spiaggia. Verrà installato, inoltre, un corrimano lato mare per evitare inciampi.

Sarà predisposto anche uno spazio adeguato, parallelo al marciapiede lato mare, per consentire la sosta dei veicoli che trasportano disabili in carrozzina: sarà solo uno spazio di fermata e non di parcheggio.

Infine verrà realizzata una piccola rampa sul marciapiede opposto per eliminare lo scalino asfalto-marciapiede all’altezza dell’attraversamento pedonale di fronte alla Baracchetta.

Per quanto riguarda i protocolli anti-Covid, tra le novità: numero di accesso limitato alla spiaggia e prenotazione obbligatoria 24 ore prima del giorno di arrivo. La permanenza sarà limitata nel tempo per consentire ad un numero maggiore di persone di raggiungere la spiaggia, saranno due i turni di balneazione: dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30. Al primo ingresso verrà richiesto il modulo di autocertificazione e quello anagrafico.