Savona, lite nella notte in via Giusti: due feriti lievi - IVG.it

Savona. Lite in strada alla notte a Savona. Due persone di nazionalità straniera, per cause da accertare, sono venute alle mani intorno all’una in via Giusti, nei pressi della chiesa di San Paolo.

Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Bianca di Savona e due volanti della polizia.

Uno dei due contendenti è stato medicato sul posto, mentre l’altro è stato portato all’ospedale San Paolo in codice verde a causa di alcuni colpi in testa e un taglio sull’arcata sopraccigliare.