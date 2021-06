Savona, la Lega sbotta contro Caprioglio: "Ha ringraziato 4 assessori amici, ma non l'intera giunta. Sleale e ingenerosa" - IVG.it

Savona. “Le sue parole nei nostri confronti non state generose e tanto meno gradite. E’ scorretto ringraziare 4 assessori e amici e non l’intera giunta. E’ una caduta di stile non ringraziare tutta la maggioranza che l’ha sostenuta compresa la Lega anche quando qualcuno le chiedeva un passo indietro”.

A dirlo è durante la seduta del consiglio comunale il consigliere leghista Alfredo Remigio riferendosi al discorso del sindaco di Savona Ilaria Caprioglio durante la presentazione del candidato di Savona per lo schieramento di centro destra Angelo Schirru. Così il Carroccio “sbotta” contro il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio riaprendo le ferite all’interno della maggioranza.

“Siamo arrivati – continua Remigio – alla fine di questo tratto di strada consapevoli di aver fatto con senso del dovere verso il corpo elettorale che ci ha votato il nostro lavoro. La politica è passione ma soprattutto rispetto. Rispetto che lei – riferendosi a Caprioglio – ha fatto venire meno verso la parte politica che orgogliosamente presento quando si è dimenticata di ringraziarci”.

Un attacco in cui il consigliere ricorda l’impegno speso da parte dei consiglieri della Lega in suo supporto: “La Lega sarà qui anche dopo di lei e sosterrà con dedizione e impegno anche il suo successore. In questi cinque anni siamo convinti di aver tenuto un comportamento esemplare nell’affrontare i problemi che conosciamo e che in tanti avrebbero potuto anche dividerci. Ma noi abbiamo fatto quadrato intorno a lei anche quando le scelte non ci convincevano a pieno. Questa si chiama lealtà, che lei non ha e non fa parte del suo bagaglio, per questo motivo la abbiamo ascoltata con stupore durante il suo congedo alla città”.

“La sua è stata una vera mancanza e scarsa coerenza, voglio pensare che questo sia dovuto alla stanchezza e non voglio pensare che lei si sia prestata a giochi politici. La Lega non ha bisogno di essere sponsorizzata. Nei ringraziamenti si è dimenticata anche degli assessori che hanno sempre lavorato al suo fianco e quindi li ringrazio io, insieme ai consiglireri di Vince Savona e della Lega. Noi ci abbiamo creduto anche più di lei dimostrando affetto e senso di responsabilità. Noi – conclude il consigliere – la ringraziamo per il suo impegno anche se non ha trovato l’armonia giusta con la politica”.