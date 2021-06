Savona, in Questura premiati i poliziotti che si sono distinti "per la brillante attività professionale" - IVG.it

Savona. Si è svolta questa mattina, in Questura, alla presenza del Prefetto di Savona, dott. Antonio Cananà e del Questore di Savona, dott.ssa Giannina Roatta, una breve ma sentita cerimonia, per la consegna di riconoscimenti premiali da parte del Ministero dell’Interno, ad alcuni poliziotti che si sono distinti per la propria attività professionale.

Encomio solenne al Vice Sovrintendente Giancarlo Siri ed all’assistente capo coordinatore Luca Magnani; encomio al vice ispettore Fabrizio Berruti ed al Sovrintendente Capo Maurizio Palermo; lode al Vice Questore dott.ssa. Rosalba Garello; per le capacità professionali “dimostrate nel corso dell’operazione di Polizia Giudiziaria, che ha consentito di disarticolare un sodalizio appartenente alla criminalità organizzata di stampo mafioso operante in varie località della penisola; lode al Sovrintendente Capo Coordinatore Gianluca Pitzalis, per le capacità professionali dimostrate durante un “intervento di polizia giudiziaria, conclusosi con l’arresto di un cittadino di origine marocchina, responsabile di atti persecutori”, fatti verificati ad Alassio.

Il Questore durante la cerimonia ha ringraziato i dipendenti per gli ottimi risultati raggiunti, per la costante determinazione professionale ed il fermo sostegno ai valori della Polizia di Stato.