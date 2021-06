Savona, il ponte sulla foce del Letimbro vibra: temporaneamente chiuso. Santi: "Speriamo di riaprirlo per l'estate" - IVG.it

Savona. E’ stato temporaneamente chiuso questa mattina il ponte pedonale Ruffino che si trova sulla foce del Letimbro a Savona. Sul posto, infatti, sono arrivati i vigili del fuoco per verificare alcune segnalazioni secondo cui il ponte vibrava in modo marcato.

Si tratta del ponte che collega i giardini del Prolungamento con l’area di via Cimarosa e del ristorante Green. Sul posto anche la polizia locale.

“Tutto è partito alle 8.20 – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Pietro Santi – quando una signora è passata sul ponte e, sentendolo vibrare, ha allertato i vigili del fuoco. Che a quel punto, per precauzione, hanno chiuso tutto e dato il via agli accertamento”.

In parte le vibrazioni del ponte sono normali, come ben sa chi vi transita abitualmente: trattandosi di una struttura sospesa, quelle vibrazioni sono anzi indispensabili per una corretta tenuta strutturale (una rigidità eccessiva lo porterebbe a spezzarsi). Ora gli accertamenti sono volti a verificare con certezza che la vibrazione non sia eccessiva e non rappresenti un pericolo per i pedoni. “Ora è da vedere se ce lo faranno riaprire per l’estate o meno” è il laconico commento di Santi.

“L’ultimo controllo è stato fatto dopo il crollo del Ponte Morandi – ricorda Santi – quando il Ministero delle Infrastrutture ci chiese di verificare tutte le strutture sospese della città. In quella sede non erano emerse criticità strutturali di alcun tipo“. Nei prossimi mesi, inoltre, il ponte sarà interessato da alcuni lavori: “A fine anno, con la variazione di bilancio, abbiamo stanziato i soldi per alcuni interventi di ordinaria manutenzione. Ma non sulla struttura: si tratta solo di sostituire le ringhiere laterali e rifare la verniciatura. Parliamo, ripeto, di problematiche non strutturali. L’intervento inizierà tra qualche mese”.

Il ponte attuale fu ricostruito nella stessa sede di quello precedente, distrutto dall’alluvione del 1992. E’ intitolato al senatore Giancarlo Ruffino, deceduto il 6 gennaio 1994 in un tragico incidente stradale sulla Savona-Torino.