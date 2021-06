Savona, gruppo Comunista sceso in piazza Giulio II per far sentire la propria voce: "No al Governo Draghi" - IVG.it

Savona. “La Repubblica, a chi lavora diritti sociali e sicurezza”. E’ questo lo striscione che è stato appeso questo pomeriggio intorno alle 16 in piazza Giulio II a Savona da alcuni rappresentanti del partito Comunista.

“Quest’anno, in 30 città d’Italia il partito Comunista è sceso in piazza per dire che la Repubblica di cui oggi festeggiamo l’anniversario deve essere nelle mani dei lavoratori perchè sono i lavoratori stessi a produrre ricchezza. Sono quindi i lavoratori a dover essere parte integrante della Repubblica, a dover prendere le decisioni” afferma Silvia Stefani, segretaria generale del partito Comunista.

Presente alla manifestazione, per la quale è stato allestito anche un gazebo, Gabriele Chessa, segretario provinciale del partito che afferma: “Siamo qui per protestare contro questo tipo di Governo. Abbiamo scelto questa piazza anche in prossimità alla piazza Pertini che è un simbolo della resistenza e della liberazione. Il nostro obiettivo è anche quello di essere sempre più presente sul territorio savonese per far sentire la nostra voce”.