Savona, fiamme in un palazzo di via Astengo: a fuoco una veranda - IVG.it

Savona. Paura, a Savona, per un incendio divampato in un palazzo di via Cristoforo Astengo, nel centro cittadino.

Intorno alle ore 20,40 le fiamme, per cause ancora da accertare, si sono sviluppate in una veranda al quarto piano dell’edificio.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco con l’autoscala, un’ambulanza della Croce Bianca di Savona, l’automedica del 118 e gli agenti della polizia.

Una persona è stata condotta in codice giallo al pronto soccorso del San Paolo per un principio di intossicazione; le sue condizioni non sono gravi.

La zona dell’intervento