Savona, ecco l'iniziativa AltraVia: "Scoprire i territori e i loro tesori con la fatica dei passi o delle pedalate" - IVG.it

Savona. Si chiama AltraVia, ed è un nuovo modo per arrivare da Torino al mare: un cammino, a piedi o in bicicletta, che parte davanti alla Gran Madre, proprio al centro di Torino, e arriva a Savona, alla Torre Leon Pancaldo, e alle spiagge della Liguria. Nove tappe (cinque per chi sceglie le due ruote) attraverso alcuni fra i luoghi più suggestivi della collina torinese, del Monferrato, delle Langhe e i monti boscosi dell’entroterra ligure, tutti territori ricchi di suggestioni.

Il cammino e la sua guida ufficiale verranno presentati sabato 26 giugno alle 18 presso l’NH Hotel Darsena, in via Chiodo 9, a poche decine di metri dal punto di arrivo di AltraVia. Gli autori della guida e ideatori del percorso, Dario Corradino e Gianni Amerio, racconteranno come è nato e come intende crescere il progetto. L’editore Mauro Morellini spiegherà come sia possibile che una guida nasca in contemporanea a un nuovo percorso escursionistico. Fra gli ospiti, la sindaca di Savona, Ilaria Caprioglio, amministratori dei territori attraversati ed esponenti degli enti e associazioni che appoggiano il progetto, da Confcommercio al Club Alpino Italiano, dal Lions Club International con la sua governatrice Senia Seno a Turismo in Langa e a OSA Outdoor Sport Activity. Le guide di Wild Bormida Outdoor, Mitch e Chiara, racconteranno la loro esperienza sul campo. Vendita dei volumi a cura della Libreria Feltrinelli di Savona.

“AltraVia – spiegano i promotori del progetto – nasce in un anno particolare, che sta segnando grandi progressi nella lotta alla pandemia. Rappresenta un’iniziativa interessante in un settore in crescita in questo periodo: quello del turismo sostenibile, rispettoso della natura, lento, capace di scoprire i territori e i loro tesori con la fatica dei passi o delle pedalate. Duecento chilometri da gustare anche a sezioni, in zone con un’incredibile offerta culturale, paesaggistica, enogastronomica. Ognuno può scegliere come interpretare il suo cammino“.

Il percorso comincia dalle rive del Po, sale a Superga e poi da lì prosegue verso il mare avendo come tappe Andezeno, Cortazzone, San Damiano d’Asti, Alba, Bossolasco, Ceva, Millesimo, si sdoppia verso Altare e il Parco dell’Adelasia e arriva a Savona passando da Naso di gatto. Tre le tappe liguri, attraverso i territori di Roccavignale, Millesimo, Pallare, Carcare, Altare, Cosseria, Cairo Montenotte, Albissola Marina e ovviamente Savona. Venticinque, finora, i Comuni che hanno concesso il loro patrocinio al progetto.

Sul sito, oltre a tutti i dettagli dell’itinerario, sono disponibili cartine geolocalizzate e le tracce gps, oltre a una serie di altre informazioni e di supporti utili. Una newsletter fornisce tutti i possibili aggiornamenti e alert, mentre la sezione dedicata alle app propone sempre nuovi supporti. Fra i più recenti un canale Zello per mettere in comunicazione chi si trova lungo il percorso.

AltraVia, il sentiero da Torino a Savona

La guida, edita da Morellini, è ricchissima di dettagli, cartine, indicazioni pratiche e curiosità. Dispone inoltre degli innovativi spazi dell'”extended book”: tramite codici qr consente infatti di accedere online a contenuti aggiuntivi esclusivi: foto e video, aggiornamenti sul percorso, ricette tipiche, approfondimenti sui musei, monumenti e località presenti lungo il tracciato per offrire al lettore quante più informazioni possibili sul territorio e godere appieno di tutte le sue potenzialità ricettive e turistiche.

A supporto dei territori che attraversa, AltraVia dà la possibilità alle strutture ricettive locali e alle aziende che possono offrire servizi d’appoggio (affitto e riparazione di bici, trasporti, guide locali ecc.) di iscriversi gratuitamente. Tutte le schede sono a disposizione, tappa per tappa e, tramite codici qr, sono consultabili anche dalla guida. In questo modo gli elenchi delle strutture ricettive disponibili sul percorso sono aggiornate anche dopo l’uscita in libreria.