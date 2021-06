Savona, aperto il nuovo parcheggio in Darsena: da oggi nuovi stalli per la cittadinanza - IVG.it

Savona. “Che fine ha fatto l’annunciato nuovo parcheggio in Darsena a Savona?”. Dalle parole pronunciate dalla consigliera comunale del Pd Elisa Di Padova lo scorso marzo, arriva finalmente l’apertura del parcheggio situato in via Impastato, sopra la copertura del tratto terminale del tunnel dell’Autorità di Sistema Portuale, dietro il Crescent. Oltre nuovi stalli – 47 per auto di cui 2 destinati alle persone diversamente abili e 12 per motocicli -, sono stati introdotti nuovi punti di illuminazione a led simili a quelli già presenti in zona, che richiedono poca manutenzione.

Il parcheggio era stato annunciato lo scorso febbraio dal sindaco Caprioglio e dall’assessore Arecco e avrebbe dovuto essere attivo per la cittadinanza dal mese di marzo, ma a causa di alcuni problemi tecnici l’apertura del parcheggio è avvenuta nel corso della giornata odierna. Gli stalli sono in parte riservati ai cittadini residenti muniti di bollino rosso e in parte liberi.

L’intervento fa parte del progetto per l’adesione al bando “Qualità dell’abitare”, che include anche la riqualificazione degli immobili dell’ex centrale Enel di Lavagnola, dove sono previsti alloggi residenziali e spazi pubblici del tutto nuovi.