Savona, danni al porto a causa della mareggiata: partito il cantiere per il rifacimento dei piazzali - IVG.it

Savona. Nell’ottobre del 2018, a causa di un’importante mareggiata, erano stati danneggiati i piazzali del bacino portuale di Savona. Oggi sono finalmente stati consegnati i lavori di rifacimento degli stessi per la sistemazione di una porzione di porto.

L’evento naturale aveva deteriorato anche la zona del Molo delle Casse dove sono collocati i depositi costieri e per il cui ripristino sono stati recentemente ultimati i lavori di rifacimento di pavimentazione e dei sottoservizi consentendo a quelle aree di tornare operativi.

“Il cantiere avviato oggi – fanno sapere dall’Autorità Portale di Savona – avrà la durata di un anno e prevede la realizzazione di due vasche per il trattamento di prima pioggia dei piazzali, il rifacimento ex novo di tutti i sottoservizi di piazzale e una nuova dorsale antincendio per dare garantire la massima efficienza e sicurezza in caso di eventuali incidenti, così come era stato richiesto a seguito dell’incendio che aveva interessato il piazzale di Savona Terminal Auto, sempre nel 2018 e distrutto le auto presenti”.

Completerà l’intervento il ripristino completo di tutte le pavimentazioni asfaltate con conglomerato bituminoso specifico per i carichi dei piazzali portuali. Tutti i lavori avranno un costo di 3,5 milioni di euro.