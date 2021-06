Savona, caduta calcinacci da un viadotto autostradale in via alla Strà: area transennata - IVG.it

Savona. Preoccupazione intorno alle ore 12 a Savona per la caduta di alcuni calcinacci provenienti dal viadotto autostradale in via alla Strà.

Sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco, la polizia municipale e il personale di Autostrade per mettere in sicurezza la strada, transennandola. L’intervento si è concluso intorno alle 14.30.

Il viadotto era già oggetto di verifica per la presenza di elementi ammalorati. Fortunatamente a seguito della caduta di alcuni calcinacci non è stata ferita alcuna persona. L’episodio ha creato soltanto grande spavento per chi ha assistito da lontano alla scena.

Per mettere definitivamente in sicurezza la zona, eliminando le transenne, è atteso l’intervento di Autostrade affinchè metta in campo azioni specifiche per la sistemazione del viadotto.