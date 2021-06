Savona. Il complesso bandistico Forzano di Savona è alla ricerca di un maestro direttore artistico della banda.

Il bando per la partecipazione è pubblicato sul sito ufficiale della banda. Le domande di ammissione dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica all’indirizzo: commissione.elettorale.forzano@gmail.com entro il 30 giugno 2021.

Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi al numero 391 1096423 o all’email info@bandaforzano.it.