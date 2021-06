Savona al 21° posto come "città per bambini", migliore tra le province liguri - IVG.it

Savona. Savona è tra le province liguri migliori come “città per bambini” secondo il rapporto del Sole24Ore sulla qualità della vita nelle province italiane dedicato a bambini, giovani e anziani. Genova è 99esima su 107 capoluoghi di provincia, preceduta da Imperia (93esima) e La Spezia (69). Savona è invece 21esima.

Tra i parametri analizzati ci sono sono il tasso di fecondità, gli studenti per classe, le scuole accessibili, scuole dotate di palestre e piscine, i pediatri, la situazione degli asili nido, il verde attrezzato, l’indice sport e bambini.

Per i giovani è Imperia la provincia ligure migliore: 12esima, Savona è 18esima, La Spezia 32esima, Genova è solo 88esima la sua posizione. Tra i parametri dell’analisi ci sono disoccupazione, età media del primo parto, laureati, numero delle persone sposate, bar, discoteche e concerti, i canoni medi di locazione ma anche l’imprenditorialità giovanile.

Per la qualità della vita degli anziani la migliore provincia ligure è La Spezia 13esima, con Genova 26esima, Savona 58esima e Imperia 88esima.

Tra gli indicatori usati per la classifica ci sono speranza di vita a 65 anni, supporto degli enti locali per trasporti e assistenza domiciliare, numero di infermieri e di geriatri, biblioteche e orti urbani, l’importo medio delle pensioni. In testa alla classifica per i bambini c’é Cagliari, per i giovani Ravenna e per gli anziani Trento.

Provincia di Savona

Savona si trova al 21esimo posto per qualità della vita dei bambini, al 18esimo per i giovani e al 58esimo per gli anziani. E’ quanto emerge dai dati elaborati dal Sole 24 ore. Un risultato quasi paradossale, su tre indici, i due dati migliori della provincia più vecchia d’Europa riguardano quelli che prendono in considerazione la fascia 0 – 29 anni.

L’unico primato è raggiunto per il numero di bar e discoteche ogni 10 mila residenti di età tra i 18 e i 35 anni: il 35,1%. Un primo posto bilanciato da altri dati meno positivi.

Il tasso di disoccupazione giovanile si assesta a 17,8 arrivando in posizione 61 sulle 107 province totali. Un dato che si assesta molto sotto alla media, Crotone è al 59,4% e Pordenone al 6,5%. Se consideriamo il numero di laureati in fascia di età compresa tra i 25 e i 29 Savona si trova all’undicesimo posto con il 32,9%. Fa da contraltare il dato sull’imprenditorialità giovanile che vede solo il 7,6% degli under 35 titolari di imprese, un dato in linea con la media nazionale.

Se confrontiamo l’età a cui le donne partoriscono il primo figlio e il tasso di fecondità (numero medio di figli per donna), nel primo caso la variabilità del dato è minima (da 33,5 a 30,7) e Savona si trova poco dopo la metà (32,2). Invece, per quanto riguarda il secondo valore raggiunge 1,2. Poco sopra il minimo (0,9), ma nessuna provincia raggiunge 2,1, il tasso minimo affinché la popolazione si mantenga stabile. E’ anche da questo dato che deriva il primato sull’anzianità con una percentuale sempre più alta della popolazione in fascia over 65.

La tendenza a fare meno figli è quindi nazionale e i dati relativi ai posti disponibili al nido e la retta media per l’iscrizione dei figli all’asilo non potrebbero, o almeno non sarebbero sufficienti, a giustificare questo trend. Comunque, ogni 100 bambini in fascia compresa tra 0 e 3 anni ci sono in provincia 25,5 posti, quindi in media il 74,5% dei bambini rimane escluso. Anche questo problema dell’intera penisola considerando che la provincia migliore (Ravenna) offre 37,6 posti.

Per quanto riguarda il costo da affrontare per poter usufruire di questo servizio è il 17,4% di uno stipendio medio dichiarato, valore che ha un minimo del 5,8% e arriva al 22,7%. Una differenza da non sottovalutare, sotto il 10% si trovano solo 8 province.

Dati positivi per spazio abitativo (89,4 metri quadrati a fronte di un massimo di 112,3), scuole con piscine o palestre (il 54,9% delle strutture totali) e bambini tra 6 e 14 anni che praticano sport agonistico rispettivamente al 14esimo, decimo e terzo posto.

Per quanto riguarda gli anziani non ci sono indicatori particolarmente incoraggianti. Tra i migliori un’aspettativa di vita (in anni) dai 65 relativamente alta che raggiunge i 20,1 anni e un importo medio della pensione di vecchiaia superiore di circa 100 euro rispetto alla media: 1391,5 euro.