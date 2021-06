Savona 2021, Toti rompe gli indugi: “Se abbiamo trovato il candidato? Sì, ne parleremo settimana prossima” - IVG.it

Varazze. Arriva Giovanni Toti e rompe gli indugi. Lo blocchiamo poco prima di raggiungere il palco per la presentazione del libro del senatore Nencini su Giacomo Matteotti. Parla dei vaccini, ma riusciamo a strappargli una rapida battuta sulle amministrative di Savona, il più grande comune della Liguria tra quelli chiamati alle urne il prossimo autunno. Insomma, il candidato del centro destra, lo abbiamo trovato?

Il presidente della Regione ci dedica ancora un po’ del suo tempo e, prima di congedarsi, con tono rassicurante ci risponde: “sì – e aggiunge – ne parleremo la prossima settimana”. Piccola, grande indiscrezione: si può pensare che i giochi sul nome del futuro candidato sindaco del centro-destra alla poltrona di Palazzo Sisto, siano fatti.

Questo è un ulteriore passo verso la costruzione del complicato puzzle che presenta ancora troppe tessere fuori posto: il 2 giugno il presidente Toti aveva già dato qualche dettaglio in più su Amoretti dicendo “di lui ho perso le tracce. Penso stia bene…”, battuta che ha tolto ogni dubbio sull’uscita dai giochi del possibile candidato per le elezioni amministrative savonesi, ma ancora poco chiare le posizioni di Angelo Schirru, ex primario del San Paolo, e di Ilaria Caprioglio che non ha ancora reso pubblica la sua decisione di ricandidarsi.