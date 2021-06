Savona 2021, Piero Santi entra nella "Lista Toti" e sarà il capolista al fianco di Angelo Schirru - IVG.it

Savona. L'assessore ai lavori pubblici Pietro Santi ha deciso di scendere in campo al fianco del candidato sindaco Angelo Schirru e lo farà nelle file della "Lista Toti" di cui sarà il capolista.

Ad annunciarlo, via Twitter, è lo stesso governatore ligure, che scrive: "Pietro Santi sarà il nostro capolista a Savona nella Lista Toti, al fianco del candidato sindaco Angelo Schirru! E ora guardiamo al futuro e lavoriamo per 5 anni di crescita. Avanti insieme!"

Proprio in occasione della presentazione della candidatura di Angelo Schirru, Toti aveva lanciato un messaggio all’attuale assessore della giunta Caprioglio. Santi, record man di preferenze alla scorsa tornata elettorale, ha deciso di rispondere positivamente all'appello di unità del centro destra lanciato proprio dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

Pietro Santi sarà il nostro capolista a #Savona nella Lista Toti, al fianco del candidato sindaco Angelo Schirru! E ora guardiamo al futuro e lavoriamo per 5 anni di crescita. Avanti insieme! pic.twitter.com/OyfDmHCNRa — Giovanni Toti (@GiovanniToti) June 30, 2021

"Ho accettato la proposta del presidente Toti e ora pensiamo a correre per vincere", ha dichiarato Santi ai microfoni di IVG. Così dopo aver "minacciato" di candidarsi autonomamente come candidato sindaco con una lista propria (o appoggiato da Liguria Popolare) si tira indietro e rimane nella coalizione di centro destra: "Non ha senso spaccare la coalizione, se trovo una quadra in casa mia preferisco restare".

"Non c’era bisogno di convincere nessuno. E' il frutto di un dialogo che si è concluso oggi". Da indiscrezioni, in caso di vittoria di Schirru, risulta che avrà un ruolo di primaria importanza nell'amministrazione comunale. Santi, infatti, aveva chiesto, forte del suo consenso elettorale, in cambio di una candidatura nello schieramento di centro destra il posto da vice sindaco blindato che ufficialmente però non è stato garantito.

"Già in passato ho avuto parecchie sollecitazioni da parte di cittadini che mi chiedevano un impegno in prima persona. Ma garbatamente ho sempre declinato l’invito. Confesso che oggi, siccome richieste a auspici sono veramente tanti, ci sto pensando seriamente". Questo aveva dichiarato in esclusiva IVG Piero Santi, assessore ai Lavori Pubblici esattamente un anno fa, era il 30 giugno 2020.