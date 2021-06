Savona 2021, per il centro-destra l'attesa è finita: domani la presentazione del candidato sindaco - IVG.it

Savona. Dopo tanti rumors, l’attesa è finita. Domani, venerdì 18 giugno, il centro-destra presenterà il candidato sindaco in corsa alle prossime elezioni amministrative per il Comune di Savona.

L’appuntamento è alle ore 16.30 presso la sede della Provincia di Savona (in via Sormano 12, sala Martiri di Nassiriya), dove è prevista la conferenza stampa durante la quale verrà svelato il nome che succederà al sindaco uscente Ilaria Caprioglio (che sarà presente all’evento).

Oltre al governatore ligure Giovanni Toti, saranno presenti i coordinatori regionali dei partiti di colazione Edoardo Rixi (Lega), Matteo Rosso (Fratelli d’Italia), Carlo Bagnasco (Forza Italia), Angelo Vaccarezza (Cambiamo) e Umberto Calcagno (Udc).

Negli ultimi giorni si è fatto sempre più insistente il nome di Angelo Schirru, che secondo molte indiscrezioni potrebbe essere il nome in grado di mettere d’accordo tutte le anime savonesi del centro-destra. Sul nome del noto chirurgo si è espresso anche il presidente del consiglio comunale di Savona Renato Giusto. Che parlando di Schirru ha affermato: “E’ un lavoratore indefesso ed è preciso. E’ una persona che conosco e stimo ma non ha esperienza amministrativa. E’ inesperto. Gli servono amici come me. Vorrei mettere a disposizione la mia competenza e fare l’assessore alla Cultura”.

Dall’altra parte della “barricata”, infine, il centro-sinistra è ormai compatto da tempo sul nome di Marco Russo. Che da domani saprà, finalmente, con chi dovrà confrontarsi per provare a diventare il sindaco della città della Torretta.