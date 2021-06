Savona 2021, Pd: "Ecco i nostri punti programmatici essenziali, una lista forte per la vittoria di Marco Russo" - IVG.it

Savona. Il partito Democratico ha da subito individuato nel percorso del “Patto per Savona” di Marco Russo il progetto politico giusto con cui relazionarsi per costruire insieme la proposta politica per le prossime elezioni comunali.

“La sintonia sui temi principali, oggi già ben articolati nell’agenda e il progetto politico innovativo proposti da Marco, con il progetto per la città al centro sono la strada giusta per una alternativa che non sia un semplice “altro”…” afferma il Pd savonese.

“Serve un cambio di passo netto, serve il coraggio delle buone idee che si mettono davanti alle persone. Il programma del Pd parla quella stessa lingua e si sta articolando con l’apporto e la voglia di dare il proprio contributo di tante e tanti cittadini”.

“Stiamo al gioco anche noi e isoliamo cinque linee di indirizzo che dovranno guidare la prossima amministrazione: migliorare la qualità della vita dei cittadini savonesi; Savona fuori e dentro i suoi confini: dalla vocazione provinciale e ritrovata attenzione ai quartieri; rimettere al centro i servizi ai cittadini, anche con modalità nuove (welfare, cultura e sport); Savona attrattiva (di persone e di opportunità); un’amministrazione competente e competitiva in grado di cogliere tutte le opportunità di sviluppo economico”.

“L’Unione comunale del Pd è al lavoro per esprimere le migliori competenze in una lista ricca e competitiva che porti Marco Russo a diventare sindaco di Savona e imprimere la svolta che la città attende” conclude.