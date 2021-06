Savona 2021, Liguria Popolare strappa col centrodestra e va da sola: Versace candidato sindaco? - IVG.it

Savona. Liguria Popolare presenterà una lista indipendente dallo schieramento di centro destra, Savona Popolare, con un proprio candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative che si terrano a Savona in autunno.

Così il partito decide di correre da solo spaccando così la coalizione di centro destra. La notizia non può essere una sorpresa: alla presentazione del candidato sindaco Angelo Schirru era l’unica forza della coalizione a essere assente.

In un primo momento sembrava che tra i papabili, in mancanza della certezza di diventare vicesindaco di Schirru, ci fosse Pietro Santi ma l’ipotesi più accreditata al momento sembrerebbe essere la candidatura di Francesco Versace, consigliere comunale fuori uscito recentemente da Forza Italia.

La presentazione ufficiale sarà domani alle 11.30 presso la sala conferenze dell’NH Hotel di via Chiodo. Parteciperanno il sottosegretario alla Salute Andrea Costa e il segretario politico del movimento Antonio Bissolotti.

I candidati che si contenderanno Palazzo Sisto saranno cinque. Ormai certi Marco Russo (per il centro sinistra) e Angelo Schirru (per il centro destra), il candidato di Liguria Popolare, Luca Aschei per “Andare Oltre” e il candidato del Movimento Cinque Stelle.