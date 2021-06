Savona 2021, il diktat di Schirru: "Pretendo collaboratori di comprovata esperienza" - IVG.it

Savona. “Pretendo di avere collaboratori di comprovata esperienza“. E’ così che Angelo Schirrru, in occasione della presentazione ufficiale come candidato sindaco del centro destra, senza mezzi termini, traccia la linea che intende seguire per comporre la giunta in caso di vittoria alle prossime elezioni amministrative di Savona previste per il prossimo autunno. Mette le mani avanti chiarendo subito che sarà la meritrocazia a guidare le scelte.

Una presentazione che non si discosta da quella delineata in questi giorni: “Sono emozionato come potete immaginare. Vorrei prima di tutto dire chi sono. Sono ex primario di chirurgia – caratteristica ormai nota a tutti -. La descrizione che è stata fatta è reale: sono un moderato e un mediatore. Sono sempre pronto ad agire e sono sempre tenace e determinato anche se sono di poche parole”.

Mette in luce come alcune caratteristiche dell’attività svolta come primario nell’ospedale San Paolo di Savona possa tornare utile per guidare una l’ipotetica giunta Schirru. Prima di tutto evidenzia come quel lavoro abbiano permesso la capacità di “fare squadra” e quindi di essere un abile mediatore, peculiarità che a un amministratore sicuramente non può mancare: “Spero che la mia esperienza serva. Ho sempre avuto la necessità di fare sintesi, anche nell’emergenza. Ascolterò i bisogni che sono tanti con l’aiuto dei singoli cittadini, delle associazioni e a chiunque voglia dare una mano a questa città partendo dalle priorità della città seguendo un modello sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale”.

“Al San Paolo – ricorda Schirru – ho curato migliaia di pazienti che insieme ai collaboratori ho cercato di aiutare sia tecnicamente ma anche umanamente provando a sopperire ai disagi umani di questi pazienti. Mi sono preso tante responsabilità, non solo cliniche ma anche gestionali di organizzazione sia a livello medico che amministrativo”.