Savona 2021, il candidato sindaco Aschei si presenta: "Un nuovo modo di fare politica con spirito di comunità" - IVG.it

Savona. Ieri sera alla società Serenella delle Fornaci, il primo discorso pubblico da candidato sindaco di Luca Aschei, di fronte ad un nutrito gruppo di amici simpatizzanti della lista “Andare Oltre”.

A circa 60 persone, il sociologo che aspira alla poltrona di Palazzo Sisto ha illustrato i punti fondamentali del suo programma, ovvero il lavoro, la sanità, l’istruzione, la pulizia, la sostenibilità, temi che lui stesso ha definito “la base di una comunità”.

“Il lavoro pensiamo possa essere incrementato con il turismo, così che il reddito dei nostri cittadini possa salire – ha spiegato Aschei -. Tutte le micro e piccole attività ne beneficiano se la città si orienta al turismo. Diventa più bella e finalmente pulita. Anche le strade, orientandoci verso il turismo, sarebbero necessariamente rifatte, per essere sempre perfette all’accoglienza”.

“La sanità è un punto dolente e importante nella nostra città: avere più punti di pronto soccorso, ridare forza alla medicina del territorio, assicurare un ruolo centrale al medico di famiglia e aprire un ambulatorio per codici bianchi rimettendo al centro il paziente e le sue necessità”, questa le sua proposta

Per quanto riguarda l’istruzione, Aschei ha evidenziato: “I ragazzi sono il nostro futuro. L’istruzione deve essere curata in modo tale da far amare di più il territorio. E poi ancora le attività sportive con strutture dedicate che vanno create nuove per la salute dei ragazzi e di tutti”.

E sulla la sostenibilità ambientale, ha rimarcato: “If you must think truly green you must think blu. Se vuoi pensare veramente verde devi pensare blu, quindi grande attenzione al mare e a tutte le attività connesse”.

Aschei ha poi parlato di “una città Pet friendly per premiare invece di sanzionare, con la creazione del cane buon cittadino” con l’obiettivo di “avvicinare tutti e non dividere o allontanare”.

“Potrei andare avanti ancora, invece vado oltre perché quello che intendo promuovere è di più. È andare oltre. Un nuovo e più attuale pensiero, moderno e attento alle esigenze del cittadino. È andar oltre la politica tradizionale che impiega il suo tempo a contrastare l’avversario (la mia lista vede persone con diverse connotazioni politiche). È cercare un nuovo spirito di comunità basato sui reali bisogni e aspirazioni di tutti i cittadini. A cominciare da voi”, ha concluso il candidato sindaco.