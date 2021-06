Savona 2021, Caprioglio lascia il posto a Schirru? Vaccarezza: "Abbiamo una panchina di campioni" - IVG.it

Savona. Caprioglio o Schirru? Ilaria o Angelo? Giurista o chirurgo? Continuità o novità? Quasi fosse una margherita a cui staccare i petali, come nel celebre gioco “m’ama o non m’ama”, il centrodestra si prepara alle prossime amministrative con un’importante decisione da prendere: quando si staccherà l’ultimo petalo, quale sarà il nome indicato dal destino per il candidato sindaco 2021?

Se Caprioglio sembrava essere in pole position, dopo l’incontro con Toti lo scorso 2 giugno e l’entrata in scena dell’ex primario del San Paolo Angelo Schirru, le cose potrebbero essere cambiate. Ancora nessuna conferma ufficiale, ma le dichiarazioni prima del governatore ligure (“Il sindaco è una lavoro gravoso, prima di tutto bisogna che uno ne abbia voglia e sia convinto”) e poi del capogruppo di “Cambiamo!” Angelo Vaccarezza lasciano immaginare la possibilità di protendere per un nuovo candidato.

“Una panchina di campioni”, così l’ha definita l’ex presidente delle Provincia in attesa della decisione di Caprioglio, che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. “Non ci manca sicuramente la scelta”, ha detto ieri in visita a Savona. E poi ha ammesso: “E’ vero che altre persone si sono avvicinate al centrodestra”, non smentendo la disponibilità messa sul piatto dal chirurgo savonese.

Ma alla domanda secca meglio Caprioglio o Schirru, Vaccarezza non si sbilancia e si rifà alle parole del governatore: “Non è mio compito deciderlo, e poi il meglio non esiste, come ha detto Toti meglio chi ha la voglia e le motivazioni. Ilaria ha fatto 5 anni difficilissimi, nessuno avrebbe nulla da dire se lei decidesse di fermarsi qua o chiedesse di fare altri 5 anni”.

Non c’è ancora nulla di certo (a parte l’uscita di scena di Amoretti), dunque, anche se gli scommettitori in questo momento punterebbero tutto su Angelo Schirru.