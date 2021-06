Savona 2021, Barbara Pasquali scioglie le riserve: appoggerà Marco Russo - IVG.it

Savona. Barbara Pasquali, capogruppo di Italia Viva in consiglio comunale, scioglie le riserve: nella campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative di settembre/ottobre appoggerà il candidato del centro sinistra Marco Russo.

Una decisione giunta in queste ore dopo che nel corso della settimana la capogruppo di Italia Viva ha più volte incontrato Marco Russo e “apprezzato la competenza e passione con cui ha dato vita al Patto per Savona”.

Dopo aver a lungo accarezzato, su sollecitazione di molti, l’idea di creare un terzo polo con forze politiche più vicine a Italia viva come +Europa, partito socialista, Azione, partito liberale e dopo l’ufficializzazione del nome del candidato del centro destra Angelo Schirru, Barbara Pasquali ha rotto gli indugi schierandosi in favore del candidato Marco Russo.

Troppo forte la volontà di non offrire spazi ad un centrodestra avversato per anni dall’opposizione di cui, a detta della capogruppo IV, “Schirru non è altro che la continuazione”, per favorirlo poi con una dispersione di voti. Il primo appuntamento nel quale Pasquali sarà presente è già per questa sera, quando alle ore 21 ai Giardini di Villapiana Marco Russo aprirà la campagna elettorale con un flash mob.