Savona 2021, Azione a fianco di Marco Russo: "Il Patto rispecchia la nostra natura riformista e pragmatica" - IVG.it

Savona. Azione sosterrà il candidato sindaco Marco Russo alle prossime elezioni amministrative di Savona. Lo affermano, in una nota, il coordinatore regionale Roberto Donno ed il coordinatore provinciale Massimiliano Carpano. La decisione politica è stata votata all’unanimità dal coordinamento cittadino, da quello provinciale e da quello regionale.

Afferma il coordinatore regionale Donno: “La candidatura dell’avvocato Russo non è una candidatura dell’ultima ora ma il risultato di un lungo lavoro programmatico incentrato su una piattaforma civica. Abbiamo sempre seguito con interesse la candidatura di Russo, come testimoniato dal nostro primo comunicato, e oggi sono particolarmente felice di ufficializzare il sostegno di Azione al suo ‘Patto per Savona’. Arriviamo a questo punto dopo un lungo confronto con i nostri iscritti che si è concluso con le votazioni all’interno dei coordinamenti cittadino, provinciale e regionale, esempio di come in Azione le decisioni siano condivise e trasparenti. All’avvocato Russo auguro, perciò, buon lavoro in vista della campagna elettorale.”

Aggiunge il coordinatore provinciale Carpano: “Dopo un lungo confronto con i nostri iscritti sono contento di poter comunicare il sostegno di Azione al candidato Marco Russo e al suo ‘Patto per Savona’. Crediamo infatti che, per la sua serietà e competenza, Marco sia la persona giusta per amministrare la nostra città. Il suo progetto civico è la dimostrazione di come il ‘Patto per Savona’ rappresenti tutti quei savonesi che si vogliono mettere in gioco per rilanciare Savona dopo le difficoltà degli ultimi anni. Negli ultimi mesi abbiamo lavorato con i nostri iscritti ad una serie di proposte che rispecchiano la natura moderata, riformista e pragmatica di Azione e siamo contenti che abbiano trovato riscontro con il programma elettorale del Patto. Abbiamo inoltre apprezzato enormemente la volontà di Marco di coinvolgere la cittadinanza savonese all’interno di una progettualità che parte da lontano e che ambisce ad arrivare lontano per dare finalmente all’amministrazione cittadina una visione che vada al di là della mera scadenza elettorale. Savona infatti ha bisogno di un candidato serio e credibile e di un progetto civico ed inclusivo come lo sono Marco ed il suo ‘Patto per Savona’”.