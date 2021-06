Rocchettese: confermato in blocco il gruppo a disposizione di mister Croci - IVG.it

Rocchetta di Cairo. L’avventura della Rocchettese nella stagione 2021/2022 sarà nel segno della continuità: i rossoblù si presenteranno ai nastri di partenza della prossima Seconda Categoria con il gruppo che, lo scorso autunno, era pronto a giocare il campionato, poi non disputato a causa dell’emergenza sanitaria.

La società ha reso non di aver confermato in blocco i giocatori tesserati la scorsa stagione. Continuerà l’avventura in rossoblù anche mister Mario Croci, dato che il lavoro svolto dal giorno del suo arrivo è stato giudicato ottimo dalla dirigenza.

Ci saranno anche alcuni innesti, che verranno presentati in futuro.