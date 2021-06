Roccavignale, il Comune lancia il "Bar del cuore": "Nuovo concept di turismo, impariamo dalle Langhe" - IVG.it

Roccavignale. Sabato 12 giugno alle 17.30 sarà tagliato il nastro per inaugurare il “Bar del cuore”. Lo spazio è stato aggiudicato dal titolare del bar del Castello di Millesimo. L’obiettivo è valorizzare i prodotti locali e il territorio attraverso l’attività di bar e ristorazione. L’iniziativa in via sperimentale è stata approvata con un delibera del Comune di Roccavignale.

“Infatti – spiegano dall’amministrazione comunale che ha voluto fortemente la realizzazione di questa iniziativa -, visto l’enorme successo dell’area turistica comunale del Cuore Gigante, che attrae ogni giorno centinaia di persone, abbiamo deciso dare un ulteriore impulso a quella zona favorendo l’apertura di un chiosco”. In questa avventura sono stati molti i contatti con i bar della Valbormida, almeno 4, ma poi il bar del Castello di Millesimo ha deciso di rompere gli indugi ed ha presentato la domanda.

“Sono lieto – afferma il titolare del bar – di avere firmato oggi l’autorizzazione per testare questo nuovo concept di turismo che sta prendendo piede soprattutto nella vicine Langhe che turisticamente ha molto da insegnarci”.

“Siamo certi che quest’estate l’iniziativa avrà un grande successo. Il vulcanico titolare del bar del Castello Fabio Bona promette serate musicali, aperitivi al tramonto indimenticabili, partite di calcio col maxi schermo e tanto buon cibo nostrano. Già i nomi dei piatti che propone nel menù ci fanno capire la bontà dei nostri territori”.