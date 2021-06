Riviera invasa dai vacanzieri, sindaci: "Sembrava Ferragosto, rischio assembramenti con i turisti mordi e fuggi" - IVG.it

Ponente. Un ultimo weekend di giugno con la riviera ligure di ponente presa d’assalto da turisti e vacanzieri. Non si sono registrati particolari problemi sul fronte dell’ordine pubblico nelle località costiere: le spiagge sono state letteralmente invase e gli stabilimenti balneari hanno fatto registrare un quasi tutto esaurito.

Tra le criticità la sosta selvaggia che ha visto molte auto e veicoli presenti in zone vietate, lungo l’Aurelia e in particolare nella zona del Malpasso e del porticciolo di Finale Ligure. La polizia locale ha svolto i consueti controlli e non sono mancate sanzioni e rimozioni forzate, in tutto una quindicina nel solo territorio finalese.

Situazioni analoghe anche a Noli e Spotorno.

Ovviamente, come era prevedibile, dalle 19.00 situazione calda sul fronte viario e autostradale per i rientri della domenica, con code e disagi. Non sono mancati problemi anche sul trasporto ferroviario, con i treni del mare occupati fino all’ultimo posto.

“Sembrava la settimana di ferragosto” ha detto il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa: “Nessun problema di ordine pubblico sino ad ora, se non qualche problema di tipo igienico, turisti che non hanno ritirano le chiavi dei bidoni della spazzatura. Qualche abbandono di mobili”.

A Borghetto sosta selvaggia di alcuni mezzi pesanti, tir, che spesso cercano di parcheggiare vicino al centro del paese: “Stiamo sistemando dei dissuasori e delle fioriere per impedirlo, in quanto sostano in spazi consentita alle auto, portando via parcheggi liberi e creando problemi di visibilità a chi deve attraversare la strada” conclude il primo cittadino di Borghetto.

“L’afflusso di turisti è buono e si registra un buon numero di arrivi sia di proprietari di seconde case sia di turisti per le strutture ricettive. Quindi il segnale è incoraggiante. Per quanto riguarda i vacanzieri mordi e fuggi si è riscontrata una alta affluenza – sottolinea il vice sindaco reggente di Bergeggi Adolfo Bormida -. La situazione è stata sotto controllo grazie anche al sistema di vigilanza adottato nelle spiagge libere da parte dell’amministrazione”.

“Si è registrato qualche arrivo di autobus dei turisti domenicali, che si riversano sulle nostre spiagge creando qualche problema di assembramento per le operazioni di discesa e risalita. Una problematica che deve essere affrontata come negli anni scorsi in accordo con le amministrazioni vicine e in particolare con le forze dell’ordine e la Prefettura”.

“Comunque nessun problema di ordine pubblico”.

“Bergeggi ha un polmone di circa 600 posti auto lungo litorale, quindi la viabilità e i parcheggi hanno retto, nonostante qualche intervento della polizia locale per sanzionare comportamenti irregolari” conclude.