Ritorna l'International Camp organizzato dalla Pallacanestro Vado - IVG.it

Vado Ligure. La Pallacanestro Vado torna ad organizzare l’International Camp per tutti i giocatori e le giocatrici di basket nati/e dal 2002 al 2011. Si terrà da lunedì 28 giugno a venerdì 2 luglio 2021.

Gli allenatori, provenienti da tutto il mondo, proporranno agli atleti allenamenti in lingua inglese con il supporto dello staff tecnico vadese.

Il camp si terrà per i nati dal 2008 al 2011 al mattino presso la Parrocchia di via San Dalmazio a Savona, per i nati dal 2002 al 2007 al pomeriggio presso il Pallone Geodetico sui giardini a mare Cristoforo Colombo a Vado Ligure.

Si tratta di un’importante iniziativa organizzata dalla società biancorossa che permetterà agli appassionati di basket di proseguire l’attività durante il periodo estivo e di affrontare un’esperienza unica confrontandosi con allenatori stranieri con backgrounds differenti che spiegheranno gli esercizi in inglese.

Per l’iscrizione è possibile contattare Marco Prati al 3341263662.

La locandina dell’evento