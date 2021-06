Ritorna la Stracairo: venerdì 9 luglio si corre la 20ª edizione - IVG.it

Cairo Montenotte. Siamo in dirittura di arrivo: venerdì 9 luglio 2021, dopo circa due anni, finalmente si riparte con la Stracairo, giunta alla 20ª edizione.

La manifestazione podistica, sotto l’organizzazione dell’ASD Atletica Cairo del presidente Vincenzo Mariniello, si appresta ad andare in scena tra le vie della città di Cairo Montenotte.

L’evento, patrocinato dal Comune di Cairo è di interesse nazionale, inserito nel calendario della Fidal, con un tracciato della lunghezza complessiva di 2.500 metri da ripetere tre volte.

“La Stracairo è una manifestazione dall’alto valore sociale e culturale – commenta il sindaco Paolo Lambertini -. Sono molto soddisfatto che la città torni a vivere questo evento e sono sicuro che gli organizzatori sapranno garantire a tutti un bel momento di sport, in piena sicurezza e con quel sano spirito sportivo che ha sempre contraddistinto la nostra cittadina. Ritornare gradualmente verso una vita che sia possibile vicina alla normalità è segno che ci stiamo comportando bene e che dobbiamo continuare così con attenzione e senso di responsabilità”.

Il bellissimo percorso rapido e prettamente pianeggiante, collega il centro della città con la periferia, con partenza e arrivo in piazza XX Settembre. L’evento che ha risentito delle restrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica, si svolgerà quest’anno a numero chiuso, con un totale di 300 partecipanti.

Il tutto nel rispetto dei protocolli emanati dalla Federazione e di tutte le norme che regolamentano il distanziamento sociale, con l’obbligo di mantenere la mascherina per i primi 500 metri di gara e il distanziamento di un metro.

Nel corso degli anni sono molti gli atleti di richiamo internazionale che hanno scelto di prendere parte a questo evento. “Dopo le numerose difficoltà affrontate e dopo l’iniziale rinvio delle gare, possiamo dire di aver resistito a tante intemperie ed essere quasi ad un passo dalla realizzazione della 20ª Stracairo – commenta il presidente Vincenzo Mariniello -. L’impegno è stato grande, soprattutto nel periodo in cui ci troviamo, ma la volontà di mantenere fede all’organizzazione di un evento di questo calibro ci ha dato la forza e la spinta giusta per dimostrare che se si lavora in sicurezza, si può fare bene. Grazie all’amministrazione comunale ed al sindaco Paolo Lambertini, per aver creduto, come noi, sull’importanza della realizzazione di un evento di questa caratura. Soprattutto per momenti come questo, in cui è importante dare un segnale di ripresa ed essere volano della città. L’intento, infatti, è quello di promuovere le nostre località, esportando i nostri territori ed incentivare il turismo di ritorno legato allo sport. Ci assumiamo non poche responsabilità, ma puntiamo alla ripartenza del settore e ad un evento Covid free”.

La 20ª Stracairo è, tra le altre cose, la prima iniziativa sportiva ufficiale, richiamerà non solo podisti del circuito regionale, in quanto essendo inserita nel calendario nazionale Fidal, ha l’opportunità di utilizzare una vetrina di lusso consultata da tutti i podisti italiani.

Il ritrovo è alle ore 18 in piazza XX Settembre/piazza Garibaldi. Il percorso con partenza da piazza XX Settembre attraverserà via della Valle, via Roma, corso Italia, corso Verdese, via Bertolotti, via Poggio, via Fedele, via Martiri della Libertà, piazza G.C. Abba, via Borreani Dagna, corso Dante, corso Mazzini, con arrivo in piazza XX Settembre.

