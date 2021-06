Riparte l'attività delle rappresentative nazionali giovanili Lnd: in raduno l'Under 16 - IVG.it

Dopo oltre un anno di stop forzato per l’emergenza coronavirus, riparte ufficialmente l’attività giovanile della Lega Nazionale Dilettanti col primo raduno della Rappresentativa Under 16. La selezione di Andrea Albanese si ritroverà domani pomeriggio al Mancini Park Hotel di Roma per sottoporsi al giro di tamponi previsto dal protocollo sanitario adottato dai responsabili medici LND, poi da lunedì inizierà il programma di allenamento di due giorni (senza la presenza del pubblico) in vista della partecipazione al Torneo Eusalp che si svolgerà in Trentino dal 16 al 20 giugno.

“La notizia che aspettavamo da tempo, finalmente i ragazzi tornano in campo – commenta il Presidente LND Cosimo Sibilia – È un segnale molto importante per tutti loro che ora vedono davvero vicina la fine di un periodo frustrante per il proprio benessere fisico e psicologico e per essere stati costretti ad accantonare a lungo i propri sogni. Con la diffusione dei vaccini anche tra i più giovani e i rigorosi controlli sanitari che applicheremo speriamo di aver chiuso questa brutta parentesi per il calcio”.

“C’è tanta emozione nel riprendere coi ragazzi, senza dubbio i più penalizzati in questa situazione di disagio per tutto il mondo dello sport – aggiunge Alberto Branchesi, Coordinatore delle rappresentative nazionali LND – Anche durante lo stop abbiamo continuato a lavorare dietro le quinte, mi riferisco alla formazione degli staff e all’attività di scouting in Serie D. Ora grazie al nostro responsabile medico Carlo Tranquilli abbiamo un protocollo che ci permetterà di svolgere l’attività in sicurezza”.

Di seguito la lista dei ventisei calciatori classe 2005 appartenenti ai club di Serie D e dei campionati regionali convocati dal tecnico goriziano:

Portieri: Lorenzo Caviglia (Enotria), Mario Guadalupi (Reggio Calcio), Emanuele Calicchia (Manzanese)

Difensori: Gian Maria Benedetti (Trento), Alberto Chiesurin (Montebelluna), Fabio Biondo (Chieri), Francesco Della Corte (Real Casarea), Danilo De Pasquale (Enotria), Alessandro Germano (Alpignano), Niccolò Cecchi (Sestese), Matteo Tinarelli (Reggio Calcio), Samuele Bottalico (Nick Calcio Bari)

Centrocampisti: Filippo Fraraccio (Vastogirardi), Giuseppe Mollica (Segato), Francesco Vitolo (Tau Altopascio), Ilario Porzi (Cannara), Alessandro Albanesi (Atletico Azzurra Colli), Hannes Larcher (Brixen), Andrea Nardi (Aquila Montevarchi)

Attaccanti: Francesco Scilla (Reggio Mediterranea), Antonio Di Lonardo (Città di Fasano), Christian Kosiqi (Cairese), Pietro Mormile (Materdei), Simone Cantoni (Savio), Matteo Saraz (Campus Eur), Tommaso Piermarini (Foligno)