Ricercato si reca in caserma per aver smarrito il passaporto: arrestato dai carabinieri - IVG.it

Savona. Si reca in caserma per una denuncia di smarrimento del proprio passaporto, ma per lui era ancora pendente un ordine di carcerazione emesso nel 2016 dall’Autorità Giudiziaria e mai eseguito. E’ così che, dopo una serie di accertamenti, è stato tratto in arresto nella giornata di ieri E.N.H 36enne, di origini egiziane, domiciliato a Savona.

Probabilmente l’uomo pensava di non essere scoperto, in quanto il provvedimento di cattura corrispondeva a un nominativo diverso da quello dichiarato, ma l’atteggiamento del soggetto ha insospettito il militare di servizio presso la caserma dei carabinieri di Savona che ha deciso di effettuare i necessari accertamenti sulla sua identità, scoprendo che E.N.H. doveva essere immediatamente arrestato. Il militare, con l’aiuto dei colleghi presenti, ha proceduto così all’arresto e all’accompagnamento in carcere a Genova del 36enne.

I carabinieri della Stazione di Savona, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria di Milano, hanno così arrestato l’uomo responsabile di diversi reati commessi a partire dal 2010, per cui dovrà scontare una pena di oltre un anno di reclusione.