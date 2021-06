"Riaprire la passerella lato piscina": la proposta di un lettore dopo la chiusura del ponte sul Letimbro - IVG.it

Savona. E’ stato chiuso il 13 giugno il ponte Ruffino che permette di raggiungere il prolungamento oltrepassando il Letimbro per i controlli dopo che la segnalazione di una signora preoccupata per le vibrazioni del ponte. Le verifiche hanno portato a confermare che non ci sono problemi strutturali e che il ponte sarà “riaperto a breve dopo la messa in sicurezza”. Dopo questo episodio un lettore rilancia di rimettere in sesto il passaggio che passa a fianco della piscina.

“Giorni fa, facendo un giro clamoroso per raggiungere il prolungamento lato letimbro dove da giorni il ponte tra la pizzeria Green e il prolungamento è transennato e inagibile, ho notato e fotografato un eventuale passaggio, che tra l’altro anni fa già in uso dotato di una scalinata, costeggiando la piscina della Rari Nantes… Ovviamente zona lasciata al degrado più totale…

Una soluzione potrebbe essere di ripristinare anche quel passaggio pedonale e rivendicare il fatto che sembra nessuno faccia calcoli strutturali o comunque un ripristino veloce. E’ davvero un grande disagio”.