Riapertura h24 del Ppi di Albenga, interrogazione della Lega: "Indispensabile per la stagione estiva" - IVG.it

Liguria. “Il presidente della Commissione regionale sanità Brunetto Brunello ed il capogruppo Lega Stefano Mai, recependo l’ordine del giorno della minoranza di Albenga, votato all’unanimità in Consiglio comunale, hanno predisposto una interrogazione a sostegno dell’immediata riapertura del PPI di Albenga e di questo ringraziamo la Lega regionale che ha accolto la richiesta del territorio”.

Così dichiara il capogruppo Lega in Consiglio comunale di Albenga Cristina Porro.

Aumenta, quindi, il pressing per la riapertura completa del Punto di Primo Intervento, considerata indispensabile per l’estate e per alleggerire la pressione sullo stesso ospedale Santa Corona nel quadro sanitario relativo al presidio del ponente savonese.

“Adesso il governatore Toti ci aiuti affinché la direzione generale dell’Asl2 riapra il Ppi per il territorio albenganese e per i tanti turisti che stanno arrivando proprio in concomitanza con la fine delle scuole”.

“Il bacino albenganese arriva a superare d’estate le 120 mila unità, non possiamo pensare che il Santa Corona vada in blocco con attese di 4-5 ore. Riapriamo subito h24 il PPI di Albenga” conclude.