Revoca gare ospedali Cairo e Albenga, il PD ingauno: "Ci è voluto il Covid per far cambiare idea a Toti" - IVG.it

Albenga. “Nelle ultime ore il governatore della Liguria Toti ha dichiarato l’intenzione di fermare l’iter di privatizzazione dell’ospedale di Albenga confermando quanto abbiamo sempre sostenuto, cioè che l’intero progetto era un grande fallimento che andava bloccato”. Lo scrive, in una nota, il circolo del Partito Democratico albenganese.

“Il circolo di Albenga ed il PD – spiegano – a tutti i livelli hanno sempre denunciato che negli gli anni di gestione dell’assessore Viale, durante il primo mandato di Toti, anno dopo anno fino ad oggi, la regione ha scientemente perpetrato il depauperamento delle risorse del plesso di Albenga che, oltre ad essere di recente costruzione, è strategico per un bacino molto ampio di popolazione”.

“Purtroppo c’è voluto il Covid per far capire a Toti che la politica sanitaria che avevano scelto per la nostra regione era la peggiore. Ora vediamo questo deciso cambio di rotta: che dire, meglio tardi che mai – concludono -. Se alle dichiarazioni seguiranno i fatti e si concretizzeranno nel mantenimento del plesso ospedaliero pubblico, come PD saremo contenti di avere vinto questa battaglia per il nostro territorio. E guardiamo al futuro speranzosi che questo dietrofront sia accompagnato dallo stanziamento delle risorse necessarie per ripristinare quei servizi che negli ultimi anni sono stati ridotti al lumicino e che sono necessari e indispensabili per i nostri territori a partire dal punto di primo soccorso che deve riaprire il prima possibile”.