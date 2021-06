Restart Liguria con Slow Fish, Piana: "Primi in Italia a partire con un grande evento" - IVG.it

Liguria. “Siamo particolarmente orgogliosi quest’anno di essere praticamente i primi in Italia a partire con un grande evento come Slow Fish, una importante kermesse a livello nazionale che rappresenta la storia e la cultura della pesca italiana che ha sempre svolto un ruolo fondamentale a livello mondiale e soprattutto rappresenta i saperi e i sapori del mare, i saperi dei pescatori per la pesca, ma anche per la predisposizione e trasformazione del pesce”.

Lo ha detto il vicepresidente e assessore all’agricoltura e alla pesca di Regione Liguria Alessandro Piana nel corso della presentazione dell’edizione 2021 di Slow Fish.

“Oggi, a distanza di un anno e mezzo dall’inizio della pandemia, ripartire con un grande evento aperto a tutto il pubblico, ovviamente rispettando i criteri di sicurezza, ci rende molto orgogliosi – ha sottolineato Piana – Perché ci conforta delle nostre fatiche e del grande impegno profuso sul fronte vaccinale. Questa sarà un’edizione diffusa in tutta Genova, perché volevamo una diversificazione sul territorio, anche per valorizzarlo e far scoprire il nostro centro storico che è fantastico. Quindi poter partire da Caricamento, arrivare in piazza De Ferrari e moltiplicare i punti di somministrazione e di promozione farà sì che tutta la città viva da protagonista l’evento”.