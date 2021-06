Resta in ospedale la 34enne di Alassio vaccinata con AstraZeneca, ma continua a migliorare - IVG.it

Genova. Resta ricoverata nel reparto di ematologia la ragazza di 34 anni di Alassio che lo scorso 27 maggio si era sottoposta a vaccinazione con AstraZeneca nel corso degli open day volontari.

Le sue condizioni fortunatamente, fanno sapere dall’ospedale San Martino di Genova, sono in miglioramento.

Il giovane, sempre di 34 anni, invece che era stato vaccinato con Johnson & Johnson il 5 giugno, rimane per il momento ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale genovese. L’uomo era stato ricoverato per una possibile trombosi, ma dal San Martino avevano escluso una correlazione con il vaccino.