Resta chiuso fuori casa, tenta di arrampicarsi ma precipita per cinque metri: uomo in ospedale in codice rosso - IVG.it

Varazze. È caduto da circa cinque metri di altezza l’uomo che questo pomeriggio ha cercato di arrampicarsi nella sua abitazione dopo esserne rimasto chiuso fuori.

L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Varazze, in via Agave.

Sul posto per prestare i primi soccorsi all’uomo sono subito intervenuti i militi della Croce Oro Mare di Albissola. L’impatto con il terreno è stato piuttosto violento. L’uomo, infatti, ha riportato un trauma cranico e una sospetta frattura del femore.

I militi intervenuti hanno quindi trasportato l’uomo in una piazzola vicina al luogo della caduta in attesa dell’arrivo dell’elisoccorso Drago. Dopo pochi minuti, infatti, è stato trasportato in volo in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

Nonostante la brutta caduta, l’uomo è rimasto cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.