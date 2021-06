Rari Nantes Savona, primo nuovo arrivo: Niccolò Rocchi - IVG.it

Savona. La Rari Nantes Savona comunicare che in data odierna è stato raggiunto l’accordo con il difensore Niccolò Rocchi, proveniente dall’Ortigia.

Rocchi è nato ad Imperia il 20 gennaio 1996 ed ha iniziato a giocare a pallanuoto proprio nella Rari Nantes Imperia. A 14 anni è passato alla Rari Nantes Camogli dove è rimasto due stagioni vincendo uno scudetto con la formazione Under 17, uno scudetto con la squadra Under 20 e dove ha fatto il suo debutto in Serie A1. Quindi, si è trasferito prima al Sori, dove ha conquistato la promozione in Serie A1, e poi alla Pallanuoto Trieste dove è rimasto due anni. Quindi, nel 2017 è passato al Nizza dove ha disputato una stagione e poi è tornato nuovamente alla Pallanuoto Trieste dove è rimasto per due stagioni. Nella stagione 2020/2021 Rocchi è passato all’Ortigia di Siracusa dove ha giocato in quest’ultima stagione. Niccolò Rocchi ha anche militato nelle Nazionali giovanili, vincendo il bronzo ai campionati europei Under 17.

“Sono molto felice di venire a Savona perché è una grandissima piazza – dice Niccolò Rocchi -. L’ho sempre vissuta da avversario e posso dire che giocare a Savona non era mai facile. Ora ci sono e sono molto contento di fare parte di questa squadra che è sempre al top della pallanuoto italiana e quest’anno lo ha dimostrato ancora una volta conquistando la qualificazione per la Champions League. Alberto Angelini è sicuramente uno dei migliori allenatori in Italia ed anche la rosa è formata da giocatori da cui posso imparare molto. Infine, un aspetto per me molto importante, è che dopo anni di girovagare posso finalmente riavvicinarmi a casa”.

Commenta l’allenatore e direttore tecnico, Alberto Angelini: “Mi fa piacere dare il benvenuto a Niccolò Rocchi, un ragazzo che conosciamo bene e che doveva venire a Savona già qualche anno fa, ma poi abbiamo preso strade diverse. Alla fine, però, quando c’è la volontà ci si incontra sempre. Rocchi va a riempire il vuoto lasciato da Federico Piombo nella difesa, un vuoto che si è sentito parecchio nell’ultima parte della stagione. Rocchi è un ragazzo serio e professionale e siamo molto contenti di averlo nella nostra squadra”.

“La Rari Nantes Savona rivolge a Niccolò Rocchi un caloroso benvenuto ed un grosso in bocca al lupo per il suo futuro in biancorosso” scrive la dirigenza savonese.