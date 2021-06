Rappresentative nazionali LND: l'Under 16 in Trentino per il Torneo Eusalp - IVG.it

La Rappresentativa Under 16 LND si è radunata il 13 giugno a Creto (TN) in vista della partecipazione al Torneo Eusalp, al via giovedì prossimo 16 giugno in Trentino.

A distanza di due anni dall’ultima volta, con la storica finale della Scirea Cup in Basilicata contro la Juventus, la selezione della Lega Nazionale Dilettanti è dunque pronta per una nuova avventura in una manifestazione ufficiale, dove affronterà le rappresentative di pari età di Veneto (17 giugno), Friuli (18 giugno) e Trento (19 giugno) per guadagnarsi l’accesso alla finale della terza edizione del torneo.

Rispetto al raduno svolto in precedenza a Roma, sono cinque le novità nella lista dei venti calciatori convocati da Andrea Albanese che si sottoporranno obbligatoriamente al giro di tamponi prima di cominciare gli allenamenti e di partire.

“Per i ragazzi è stata davvero dura, ora abbiamo la possibilità di tornare un po’ alla normalità – le parole del tecnico goriziano – Sono rimasto sorpreso dall’entusiasmo nell’ultimo stage, si percepiva la liberazione nel ritrovare la sensazione del campo e del pallone che rotola sull’erba. Adesso abbiamo altri tre giorni per conoscerci meglio e provare a diventare squadra”.

Questi i convocati e lo staff

Portieri: Lorenzo Caviglia (Enotria), Mario Guadalupi (Reggio Calcio)

Difensori: Gian Maria Benedetti (Trento), Alberto Chiesurin (Montebelluna), Bryan Polanco Angustia (Savio), Francesco Della Corte (Real Casarea), Danilo De Pasquale (Enotria), Alessandro Germano (Alpignano), Samuele Bottalico (Nick Calcio Bari)

Centrocampisti: Filippo Fraraccio (Vastogirardi), Giuseppe Mollica (Segato), Francesco Vitolo (Tau Altopascio), Hannes Larcher (Brixen), Andrea Nardi (Aquila Montevarchi), Federico Vitolo (Urbetevere)

Attaccanti: Christian Kosiqi (Cairese), Simone Cantoni (Savio), Fabio Gagliardi (Pro Calcio Bari), Matteo Rotondo (Pro Calcio Bari), Alessandro Calgaro (Donatello)

Staff: Alessandro Pica (capo delegazione), Barbara Coscarella (vice segretario Rapp.LND), Andrea Albanese (allenatore), Erasmo Sabatini (vice allenatore), Calogero Sanfratello (all. Under 17 LND), Roberto Cappelli (allenatore dei portieri), Mattia Toffolutti (preparatore atletico), Diego Campolongo (medico responsabile), Massimiliano Greggi (medico), Aldo Grauso (psicologo dello sport), Fabio Bernasconi (fisioterapista), Vito Flavio Valletta (nutrizionista), Sandro Della Pelle (magazziniere)

Torneo Eusalp – Programma

17 giugno

Under 16 LND-Rapp. Veneto

(ore 17.30, Campo Sportivo Pieve di Bono Creto, TN)

18 giugno

Under 16 LND-Rapp. Friuli

(ore 17.30, Campo Sportivo di Condino (TN)

19 giugno

Under 16 LND-Rapp. Trento

(ore 17.30, Campo Sportivo Pieve di Bono Creto, TN)

20 giugno

Finali 7°/8° – 5°/6° – 3°/4° Posto

ore 9 Caderzone (TN)/Comano Terme (TN)/Pieve di Bono Creto

Finale 1° – 2° posto

ore 11 – Tione (TN)