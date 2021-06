Ragazzo perde il controllo della moto a Sassello: trasportato in ospedale con l'elisoccorso - IVG.it

Sassello. Intorno alle 12 di oggi è stato soccorso a Sassello, dopo essere caduto autonomamente in località Beltrama, un giovane motociclista.

Sul posto per soccorrere il ragazzo che ha subito alcuni traumi, sono accorsi i militi della Croce Rossa di Sassello con un’ambulanza. Considerando la natura impervia del luogo è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Grifo.

Dopo le prime medicazioni sul posto, il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in elicottero. Fortunatamente la caduta non ha procurato traumi importanti, per lui è stato disposto un codice giallo.