Quiliano, un torneo di calcio tennis al "Picasso": aperte le iscrizioni - IVG.it

Quiliano. L’Usd Quiliano&Valleggia ha in programma un’altra novità per quest’estate. In collaborazione con Decathlon Vado Ligure, organizza un torneo di calcio tennis 3vs3.

Le squadre iscritte potranno essere composte da quattro giocatori/giocatrici dai 15 anni di età in su, senza nessun vincolo di categoria. Le iscrizioni si potranno effettuare entro venerdì 2 luglio contattando Antonio Marotta al numero 3475441492. Il costo di iscrizione è di 100 euro a squadra.

Il torneo si svolgerà allo stadio comunale “Andrea Picasso” di Quiliano da lunedì 5 a sabato 10 luglio. Per le prime classificate ci saranno ricchi premi, fino al quarto posto: un buono acquisto da 600 euro per la squadra vincitrice, un buono acquisto da 300 euro per la seconda, un buono acquisto da 100 euro ed una consumazione al bar La Palma per la terza, una consumazione al bar del Picasso per la quarta.

La locandina della squadra