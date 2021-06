PSA Olympia in Serie A2, c'è tanta Albisola nel trionfo delle gialloblù - IVG.it

Genova. Il sogno è diventato realtà. Dopo più di trent’anni Genova torna nell’Olimpo della Serie A in campo femminile e lo fa grazie alla PSA Olympia del patron Giorgio Parodi. L’ultimo atto di questa faticosa e lunga stagione è stato ricchissimo di emozioni in un PalaFigoi finalmente con il pubblico sugli spalti, sempre nel rispetto delle regole anti-Covid. Le leonesse gialloblù conquistano con cuore e carattere la promozione in Serie A2 contro un avversario che ha combattuto sino all’ultimo.

In virtù dell’ottimo risultato dell’andata (0-3 in trasferta) servivano due set per avere la matematica certezza della promozione e le ragazze di coach Matteo Zanoni sono riuscite, non solo a portarsi due set a casa, ma a ad aggiudicarsi il match al tie-break.

Una Vivigas Arena Volley Verona agguerrita e mai doma, scesa a Genova con la testa libera, ha reso sin da subito le cose difficili alla PSA Olympia andando avanti nel primo set 21-25. Il punteggio è lo stesso nel secondo parziale, ma a parti invertite con le gialloblù a questo punto distanti soltanto un set dal traguardo. La tensione si fa sentire tra le nostre ragazze, il pallone scotta più che mai e la Vivigas ne approfitta per riportarsi per la seconda volta avanti in questa partita con un 19-25. Fortunatamente le ragazze non accusano il colpo, anzi, sono semplicemente perfette e con il netto 25-15 del quarto set possono finalmente gioire per l’aritmetica promozione in Serie A2.

L’ultimo parziale è l’occasione per schierare in campo tutta la rosa e regalare alle genovesi le standing ovations meritate del caloroso pubblico del PalaFigoi che tanto ci è mancato in questo anno e mezzo. Il tie-break se lo aggiudica alla fine la PSA Olympia 15-9 e la festa può finalmente cominciare.

Alla società di presieduta da Giorgio Parodi arrivano le congratulazioni del sodalizio Albisola Pallavolo e Planet Volley, che “si complimenta con la società Olympia Voltri per l’approdo nel campionato di Serie A2 femminile. Un risultato prestigioso per tutto il movimento pallavolistico ligure che rende merito al lavoro svolto da tutta la società”.

“Un plauso particolare alle ragazze albisolesi che hanno preso parte a questa impresa. Complimenti speciali, dunque, ad Alessia Zannino, Aurora Montedoro e Martina Montedoro. Senza dimenticare la coppia di tecnici formata da Matteo Zanoni e Paolo Corrado, per tutti noi ‘Paolone’, che ha lavorato da noi per tanti anni in modo proficuo e lasciando un ottimo ricordo”.