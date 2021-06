Provincia. I consiglieri provinciali Franco Bonasera e Fiorenzo Ghiso hanno deciso di uscire dal gruppo “Cambiamo la Provincia” e di dare vita al gruppo “Lega Salvini Premier”.

I due consiglieri si manterranno all’interno della maggioranza “assumendo decisioni in autonomia di gruppo”.

“Continueremo a lavorare a favore del territorio” e “coerenti sempre e comunque per il bene della provincia. Come in questi anni abbiamo dimostrato”.