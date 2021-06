Presidente Toti incontra l'ambasciatore di Bulgaria: "Dialogo su future collaborazioni nel turismo e nella portualità" - IVG.it

Liguria. Incontro istituzionale oggi presso la sede di Regione Liguria in Piazza De Ferrari a Genova tra il presidente Giovanni Toti e l’ambasciatore di Bulgaria Todor Stoyanov.

L’incontro è stato l’occasione per un “cordiale e proficuo dialogo tra il presidente Toti e l’ambasciatore Stoyanov sul tema dell’emergenza Covid-19 nel giorno in cui la Liguria torna in zona bianca e sulle future collaborazioni nei settori del turismo e dell’agroalimentare, della portualità e dell’economia” fanno sapere dalla Regione.

Ad accompagnare l’ambasciatore, il Console Onorario Michele Scandroglio e l’assistente personale Boris Katsamunski.