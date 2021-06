Ponte alla foce del Letimbro, venerdì il controllo. Santi: "Se sicuro lo riapriremo" - IVG.it

Savona. “Il primo test sul ponte Ruffino, eseguito al computer, dall’ingegnere Luca Romano, è stato superato. Venerdì mattina verrà fatto il sopralluogo in loco per la definitiva dichiarazione dell’agibilità del ponte se, ovviamente, non saranno rilevati problemi per la sicurezza”.

A dirlo è l’assessore ai lavori pubblici Pietro Santi in merito alla chiusura temporanea del ponte che si trova sulla foce del Letimbro a Savona e aggiunge: “Il controllo verrà effettuato per verificare se la struttura rispetta i requisiti previsti dalle normative attuale. Il ponte – ricorda l’assessore – è stato realizzato diversi anni fa”.

Il ponte era stato temporaneamente chiuso la mattina del 13 giugno. Sul posto erano arrivati i vigili del fuoco per verificare alcune segnalazioni secondo cui il ponte vibrava in modo marcato.

“Se l’ingegnere che si occupa del ponte non dichiara la sicurezza del ponte, il passaggio rimarrà chiuso e i dovrà essere indetto un bando per fare i lavori il prima possibile compatibilmente con i tempi della burocrazia”.

Per l’infrastruttura sono comunque previsti, già a bilancio, 200 mila euro da investire nel ponte da realizzarsi a fine estate: sostituzione generale delle paratie e dei tiranti, verniciatura e completo restyling della struttura.